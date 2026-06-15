日本代表の森保一監督が、悔しさを滲ませながらも2度のビハインドを追いついたFIFAワールドカップ2026初戦への手応えを語った。日本代表は現地時間14日、FIFAワールドカップ2026・グループF第1節でオランダ代表と対戦し、2−2で引き分けた。グループリーグ初戦ではFIFAランキング最上位（8位）となる難敵オランダと対戦。0−0で試合を折り返したなか、後半は2度のリードを許す苦しい展開となったが、中村敬斗、鎌田大地のゴ