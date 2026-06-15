ロードスターとクーペを展開BYDの高級車ブランドであるデンツァが新たに投入する電動スポーツカー『Z』の仕様について、中国規制当局への提出書類で一部、明らかになった。1604psという驚異的な出力を発揮するようだ。【画像】BYDから2＋2の高性能2ドア・スポーツカー登場【デンツァZを詳しく見る】全12枚新型Zは以前、北京モーターショーで2＋2のロードスター版が公開されていた。デンツァによると、0-100km/h加速は2.0秒未満（