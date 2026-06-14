大ブレイク中のダンスボーカルグループ「M!LK」から、曽野舜太さんがESSEに初登場。ここでは、アイドル活動と学業を両立させた「隙間時間の使い方」や、普段の料理・家事・インテリアなど、24歳の今の暮らしについて伺いました。高学歴アイドルをつくった「隙間時間」の使い方人懐こい笑顔とあふれるハッピー感、グループでは末っ子らしい無邪気なふるまいでムードメーカーとしても愛される曽野さんですが、グループ活動のために強