アイドルグループ「＃よーよーよー」の人気メンバーで、大の中日ドラゴンズファンの杉井みぃ（すぎい・みぃ）19歳。初ソロ撮り下ろしとなったデジタル写真集『勝利に向かってPLAYBALL』が2026年4月度の「週プレ グラジャパ！」のマンスリーランキングで上位にランクインし、このたび、週刊プレイボーイの公式YouTubeチャンネルで公開される企画『デジタル写真集、本人が語ってみた！』に登場。撮影エピソードに加えて、自慢の"野球