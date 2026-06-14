アイドルグループ「＃よーよーよー」の人気メンバーで、大の中日ドラゴンズファンの杉井みぃ（すぎい・みぃ）19歳。初ソロ撮り下ろしとなったデジタル写真集『勝利に向かってPLAYBALL』が2026年4月度の「週プレ グラジャパ！」のマンスリーランキングで上位にランクインし、このたび、週刊プレイボーイの公式YouTubeチャンネルで公開される企画『デジタル写真集、本人が語ってみた！』に登場。撮影エピソードに加えて、自慢の"野球選手モノマネ"を披露してくれた。





『本人が語ってみた！』は、人気女優やタレント、アイドルが自身のデジタル写真集について撮影エピソードを織り交ぜながら解説するプログラム。このインタビューでは、動画に収録しきれなかった撮影裏話をお届けする。

【写真】大ヒットした杉井みぃデジタル写真集



撮影／桑島智輝





――杉井さんは大の中日ドラゴンズファンで、野球選手モノマネが特技。ということで、動画では期待のルーキー・櫻井頼之介投手の投球フォームのモノマネを見せてくださいました。......が、細かすぎるモノマネで我々では受け止めきれず、すみません！

杉井 よく現場で「やってください」って言われるんですけど、毎回「・・・」な空気になるので気にしないでください（笑）。みぃとしては結構ポイントを押さえているつもりなんですけどね。ドラゴンズファンの皆さん、どうですか？

――是非コメント欄に感想をお願いします！ あと、話している姿を見て気になったのは、何か言ったあとに必ず自分で拍手をされますよね。

杉井 えっ、拍手とかしてました？ 完全に無意識です。でも、普段から「落ち着きがない」とはよく言われますね。ずっと顔の周りで手が動いちゃってるかも。ンフフ。

――何の話をしていても楽しそうに見えます（笑）。

杉井 お喋りは大好きですね。目立つのも大好きだし、人前でも緊張しないし。いぇーい（ぱちぱち）。

――あ、いま拍手した！

杉井 本当だ！ ヤバい！

――ドラゴンズが好きなのはお父さんの影響で、物心ついた頃から野球観戦をされていたのだとか。グラビア掲載時のインタビューで野球愛はたっぷり伝わりましたが、他に何か好きなものはありますか？



杉井 ピンク色とマイメロディが好きです。これらも子供の頃からずっと大好き。最近のサンリオブームとは関係なく、常にマイメロちゃんのアイテムは身に付けています。私、好きになったら長いんですよ。

――アイドルに興味を持ったのは？

杉井 それがですね、子供の頃から野球が大好きだったからアイドルにハマった経験があまりなくて。

――そ、そうなんですか!? では、どうしてアイドルになろうと？

杉井 実はみぃ、小学校1年生からアイドル活動をしていて。ママとドラマを観ているときに「みぃも芦田愛菜ちゃんみたいになりたーい」と言ったのを本気にして、事務所を探してくれたんです。ポロっと言っただけだったのに、気付いたら名古屋のキッズアイドルになっていました。

――お母さんがきっかけだったんですね。杉井さんがあまりに可愛かったから、何かやらせたかったんじゃないですか？

杉井 ね、絶対にそうだと思います。

――まんざらでもなさそう（笑）。

杉井 どちらかと言うとお芝居がやりたかったのですが、当時から目立ちたがり屋だったので、何だかんだでステージに立つことを楽しんでいましたね。小・中学生の頃はアイドル活動だけでなく、塾にも通って吹奏楽部にも入っていたので、すごく忙しかったです。われながらよく頑張ってたなと思います。受験のタイミングで全ての活動に一旦区切りがついたので、高校生活はひたすら遊んでめっちゃ青春しました。

――何をして遊んでいたんですか？

杉井 友達とプリ撮ったり、カラオケ行ったり、TikTok撮ったり、ラーメン食べたり。ほぼ毎日、栄（さかえ）で遊んでいました。あとバンテリン（ドーム）にも結構通っていました。学生証を見せたら当日券が半額になるんですよ。それでドラゴンズの試合を観てましたね。

――野球部のマネージャーをやろうとは？

杉井 日焼けしたくなかったので（笑）。あと、「好きなことを仕事にしてはいけない」ってよく言うじゃないですか。決して強い学校ではなかったし、辛い思いをして野球を嫌いになりたくなかったので、マネージャーをやろうとは思わなかったです。とにかく遊びたい気持ちでいっぱいでした。

――学生のうちに目一杯遊ぶのも大事ですよね。杉井さんが「＃よーよーよー」に加入されたのは昨年6月。高校卒業してすぐのことだと思います。どうしてまたアイドルになろうと？

杉井 中3でアイドルを辞めたときは、もうやらないつもりでいたのですが、人前に立つのが好きな気持ちは変わらなくて。あと、高校でお勉強をサボりすぎちゃったんです。「大学はいつでも行けるし、今しかできないことをやってみたら？」とママも言ってくれたので、またアイドル活動を頑張ってみることにしました。水着のお仕事もやってみたくて。ママの勧めで、どちらにも力を入れているゼロイチファミリアに所属を決め、今に至るという感じです。



――水着のお仕事は、なぜやってみたいと？

杉井 これもママに言われたんです。「みぃちゃん、やってみたら？」って。コンビニで雑誌をチラ見したことはあったけど、まさか自分がやるとは思ってもみませんでした。でも、言われてからだんだん興味が湧いてきて。いつの間にか「雑誌に載ること」が夢になっていました。早くも叶えてくださった週プレさん、ありがとうございます！

――お話をお聞きしてると、お母さんの後押しが杉井さんの未来を切り拓いてる感じがしますね。

杉井 そうですね。みぃのことが大好きでちょっぴり過保護なママなのですが、みぃもママのことが大好き。ママに言われたら、何だかんだで「確かに！」となることが多いんです。

――動画でお気に入りのカットについて語ってもらいましたが、実際、撮影した写真を見てどう思いました？

杉井 めっちゃ可愛いじゃん！ 綺麗に撮ってくださっててうれしい！ って思いました。もともと自分のカラダは結構好きなんですけど、写真を見て、お尻がイイ感じだってことに気が付きました。今まで気にしたことなかったけど、ファンの方からも「みぃちゃん、お尻イイじゃん！」と言っていただけて。新たな強みを見つけられました。

――写真では"ドラゴンズブルー"の水着が印象的でしたが、「＃よーよーよー」での杉井さんはいちごジャム（＝赤色）担当なんですよね。

杉井 そうなんです。いちばん好きな色はピンクだけど、担当カラーは赤で、ドラゴンズファンとしてはブルーも推していきたい。ややこしいのですが、逆にそこが自分の面白ポイントだと思ってます（笑）。



撮影／桑島智輝





――どうして"いちごジャム"なんですか？

杉井 みぃも分からないです。正直に言うと、ブルーベリージャムのほうが好きです。

――いちごがお好きとか？

杉井 好きだけど、シャインマスカットのほうが好きです。でも、"いちごジャム"担当なので、いちごのアイテムは積極的に身に付けるようにしていますね。撮り下ろしのときはあえて暗くしましたが、基本的には髪色も"いちごジャムカラー"です。

――もしかして、あまり"いちごジャム"担当に納得がいってない......？

杉井 そ、そんなことないです！ 「＃よーよーよー」に加入したとき、ちょうど青色が空いていたので「ドラゴンズブルー来るかも!?」と期待はしたけど（笑）、顔的には赤やピンクの暖色系が似合うと思っているし、そういう運命なのかなって。あと、アイドルはあまり詳しくないと言いましたが、唯一ずっと好きなのがももクロ（ももいろクローバーZ）さんで、（百田）夏菜子ちゃん推しなんです。

――あっ、百田さんも赤色担当ですよね。

杉井 そうなんです！ あと、エクボもお揃いです。

――百田さんと言えばエクボがチャームポイントですよね。

杉井 小学生の頃、当時所属していたアイドルグループで春一（町おこしをテーマに定期的に開催される一大イベント「ももクロ春の一大事」）の野外ステージに出演した際、ももクロさんに直接ご挨拶させていただく機会があって。そのときの担当カラーはピンクだったのですが、夏菜子ちゃんグッズを身に付けて行ったら、夏菜子ちゃんが「私推しなんだ！ エクボお揃いだね」と言ってくれたんです。うれしすぎて、ハグしてもらった思い出があります。

――いいお話です。ちなみにももクロさんは、どうしてお好きだったんですか？

杉井 あまりにアイドルのことを知らなかったので、お勉強として、TSUTAYAでももクロさんのライブDVDを借りたんです。見たらパワフルなパフォーマンスと生歌の上手さに感激して、どハマりしちゃって。ライブにもめっちゃ通いました。モノノフ（ももクロのファン）の皆さんも全員いい人なんですよ。みぃもこんなアイドルになりたい！ って思いました。また同じステージに立ちたいです。「＃よーよーよー」に加入してもうすぐ1年。もっともっと頑張ります！ 週プレさんにもまた出させてください！

●杉井みぃ（すぎい・みぃ）

3月31日生まれ 愛知県出身

身長153.2cm 血液型＝B型

趣味＝野球観戦

特技＝野球選手のモノマネ

○アイドルグループ「＃よーよーよー」のいちごジャム担当。夢は始球式をすること。

公式X【@dragons_mii】

公式Instagram【@dragons_mii】



『勝利に向かってPLAYBALL』 杉井みぃ（#よーよーよー） 撮影／桑島智輝 価格／1,100円（税込）





取材・文／とり 撮影／後野順也