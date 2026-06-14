MAT ニュー・ストラトス（2018年）ランチア・ストラトスを誰より愛する、クリス・ラバレック氏。2005年のモーターショーへ向けて、彼が正式に車名のライセンスを取得してリバイバル・モデルを製作したことが、構想の引き金になった。【画像】クラプトンの特注フェラーリからM1まで麗しきリバイバル・モデルそのオリジナルも全161枚その一部の資金提供を担ったマイケル・ストシェク氏は、ピニンファリーナ社へアイデアを持ち