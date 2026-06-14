月曜日にかけて、梅雨前線が停滞する沖縄や奄美では激しい雨の降る所がありそうです。土砂災害などに警戒が必要です。朝は関東を中心に広い範囲で雨となって、本降りになる所もあるでしょう。午後は西日本では日の差す所もありますが、東日本は雲が取れにくく、関東では弱い雨の残る所がある見込みです。北日本は大気の状態が不安定で、午後はにわか雨の所があるでしょう。東北を中心に雷雨に注意が必要です。日中の気温は西日本を