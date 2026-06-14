「お金じゃどうしようもない日が来る」お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が、“独身”でいることの不安を語った――。『ABEMA Prime(アベプラ)』に出演したEXIT・兼近大樹(C)AbemaTV,Inc○「このまま行くと、お金じゃどうしようもない日が来る」4日に配信されたニュースチャンネル『ABEMA Prime(アベプラ)』では、少子化問題について特集。日本では、単身者の税と社会保障の負担率が33.1％と“過去最高”になった一方で、婚姻率は下