●ホワイトソックス1−7ドジャース○＜現地時間6月13日レート・フィールド＞ロサンゼルス・ドジャースが大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、14号本塁打を放つなど4出塁を記録。先発登板した山本由伸投手（27）は9回途中1失点の好投で今季7勝目を挙げた。2試合ぶりの出場となった大谷は初回の第1打席、先発右腕バークの内角高めフォーシームを振り抜き、その瞬間確信の14号先頭打者アーチ。左膝炎