「昔買ったスカーフが捨てられない…」という人も多いのでは？じつは、そんなスカーフをいつものコーデに取り入れるだけで、雰囲気ががらりと変わり、新鮮な仕上がりに。今回、プチプラブランドに詳しい40代のmakiさんに、簡単かつおしゃれ見えをかなえる「スカーフアレンジ」を教えてもらいました。1：きれいめバッグにつけるまずは、きれいめなカバンにつけてポイントにする方法です。【実際の写真】Tシャツコーデが一気に垢抜