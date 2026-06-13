最上階に届く14号特大2ランにロジャースセンター騒然【MLB】Bジェイズ 8ー5 ヤンキース（日本時間13日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手は12日（日本時間13日）、本拠地でのヤンキース戦に「5番・三塁」で先発出場し、初回の第1打席で9試合ぶりとなる今季14号の特大2ランを放った。打球はロジャースセンターの最上階へと突き刺さる一発。地元放送局の実況席からは、“欠点”を指摘されつつも、チームを救うパワーに称