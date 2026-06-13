『まいにちイタリア語』では、2026年4月号から新連載「張先生の超ドリル！」がスタート。イタリア語文法をコンパクトな解説でおさらいし、たくさんの練習問題で定着させます。ここではその一部を紹介します。 今回取り上げるのは、「動詞 essere と avere」。語学の上達は練習あるのみ！文法に自信がある方もそうでない方も、腕試しにぜひチャレンジしてみてください！ 動詞 essere と avere第1問essere （～である