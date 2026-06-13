国際的な海路の要衝である南シナ海で、中国と各国の緊張が続いている。軍事ジャーナリストの宮田敦司氏は「中国は人工島を整備して活動拠点とし、他国船にプレッシャーを与え続けている。建設物を設けて存在感を強調することで実行支配を目論む手口は、東シナ海でも同様だ」という――。写真提供＝共同通信社2025年12月12日、南シナ海を航行する中国海警局の船（共同） - 写真提供＝共同通信社■オランダ海軍を中国軍が退去させた