意外と詳しく知らない尿意の知識を学ぶ！お酒を飲んでおしっこが近くなる、夜中にトイレに行くようになった、3時間の映画で我慢できるかな......。みんな一度は気にしたことのある"尿意"。でも深く考えたことのある人は少ないのでは!?これを機に学んでみましょう!!【イラスト】膀胱と周辺の臓器＊＊＊【紳士こそ尿意の知識を得るべし！】最近尿が近くなった。夜、尿意で熟睡できない。などなど尿意に関する悩みは年を重ねる