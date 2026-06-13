【30MM 1/144 bEXM-40 ノヴァルヴ[グリーン]】 6月13日 発売 価格：1,430円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM 1/144 bEXM-40 ノヴァルヴ[グリーン]」を6月13日に発売する。価格は1,430円。 本商品は「30 MINUTES MISSIONS」より、バイロン軍の機能性と拡張性に特化した新たな主力量産機「ノヴァルヴ」を1/144スケールで立体化したもの。 30MMシリ&#