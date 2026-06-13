【30MM 1/144 bEXM-40 ノヴァルヴ[グリーン]】 6月13日 発売 価格：1,430円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM 1/144 bEXM-40 ノヴァルヴ[グリーン]」を6月13日に発売する。価格は1,430円。

本商品は「30 MINUTES MISSIONS」より、バイロン軍の機能性と拡張性に特化した新たな主力量産機「ノヴァルヴ」を1/144スケールで立体化したもの。

30MMシリーズに手を伸ばしやすくなるエントリーモデルで、タッチゲートが採用され、ニッパーなしで手軽に、早く簡単に組み立てられる仕様となっている。また、パーツ・ジョイントも簡略化され、簡単に組み立てられる。

30MMの支援メカ「ロイロイ」が新デザインで2体付属。1キットで部隊感を手軽に楽しめる。ロイロイは、それぞれがノヴァルヴの武器として使用できる。

また、スリムな造形に、シリーズ共通の3mmジョイントを多数配置。腕部に可動する3mmジョイントが搭載され、約180度回転するため、装備や装甲を様々な方向から接続できる。

(C)BANDAI SPIRITS 2019

※発売日は流通により前後する場合があります。