７月、沼津市で行われる将棋のタイトル戦を前に、藤井聡太六冠たちに提供する“勝負めし”の候補を決める市民投票が行われています。７月１日、将棋の「棋聖戦」第３局が沼津市で行われ、タイトル保持者の藤井聡太六冠に服部慎一郎七段が挑みます。沼津市が対局の間に振る舞う「勝負めし」を募集したところ、市内の飲食店などから地元の食材を使った天丼や海鮮手巻きずしなど１２品がエントリーしました。当日はこの中から投