無理をせずお金が貯まる暮らしの工夫を紹介します。教えてくれたのは、夫婦2人暮らしでミニマルな暮らしを発信するOdekoさん。かつては浪費家でしたが、暮らしの習慣を見直したことで、買いものの回数が減り、無駄な出費を抑えられるようになったそうです。詳しく伺いました。1：「安いから買う」をやめた以前の私は、「安いものは買う」という考え方でした。【写真】Odekoさんのキッチン「2着買うと、さらに10％OFF」なんて言われ