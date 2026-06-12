持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」はこのほど、10時〜14時のランチタイム限定メニュー「550(ゴーゴー)ランチシリーズ」を企画。6月17日より、「牛焼肉 得弁ランチ」「とり天 得弁ランチ」を九州・山陰・山口エリア限定で発売する。ほっともっと「550(ゴーゴー)ランチシリーズ」「550(ゴーゴー)ランチシリーズ」は、10時〜14時のランチタイム限定でお得な価格で楽しめるシリーズで、「牛焼肉 得弁ランチ」と「とり天 得