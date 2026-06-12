酒田市で小学生たちが地元の海岸に流れ着くごみを拾い集めて、その種類や量などを調べる漂着ごみ調査を行いました。この調査は酒田海上保安部と酒田市立浜中小学校などが美しい海を守っていこうと毎年この時期に漂着ごみを回収し、その年その年の変化を記録しています。11日、例年と同じ学校近くの旧「浜中あさり海水浴場」の海岸で調査が行われ4、5年生の児童13人と教職員らが参加しました。子どもたちは班ごとに分かれ、約2500平