きゃりーぱみゅぱみゅが、「キミに100パーセント - From THE FIRST TAKE」を2026年6月12日（金）に配信リリースすることを発表した。本作は、デビュー15周年イヤーを迎えたきゃりーぱみゅぱみゅが5月29日に初出演した「THE FIRST TAKE」でのパフォーマンス音源。原曲は2013年にTVアニメ『クレヨンしんちゃん』のオープニングテーマとして発表された。現在はTikTokを中心に再び注目を集めており、12週連続でTikTok音楽チャートにラ