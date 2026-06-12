きゃりーぱみゅぱみゅ、THE FIRST TAKEでの「キミに100パーセント」音源を配信リリース
きゃりーぱみゅぱみゅが、「キミに100パーセント - From THE FIRST TAKE」を2026年6月12日（金）に配信リリースすることを発表した。
本作は、デビュー15周年イヤーを迎えたきゃりーぱみゅぱみゅが5月29日に初出演した「THE FIRST TAKE」でのパフォーマンス音源。原曲は2013年にTVアニメ『クレヨンしんちゃん』のオープニングテーマとして発表された。現在はTikTokを中心に再び注目を集めており、12週連続でTikTok音楽チャートにランクイン。関連動画総再生数は45億回（ワーナーミュージック・ジャパン調べ）を突破するなど、世代を超えて愛され続けている。
公開された「THE FIRST TAKE」映像は、公開からわずか10日でYouTube再生数350万回を突破。YouTube デイリーミュージックビデオランキング、日本、2026年5月30日付けで1位、YouTube 音楽の急上昇ランキング、日本、2026年年5月30日付けで4位を記録するなど大きな話題となった。
きゃりーぱみゅぱみゅは今夏、デビュー15周年を記念したアニバーサリーイベント＜PAMYU FES 〜Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary〜＞を8月22日（土）にぴあアリーナMMで開催する。こちらのチケットは現在先行販売中。
■「キミに100パーセント - From THE FIRST TAKE」
2026年6月12日（金）配信スタート
https://lnk.to/Kimi_Ni_100_Percent
■＜PAMYU FES 〜Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary〜＞
2026年8月22日（土）神奈川県 ぴあアリーナMM
OPEN 14:30 / START 15:30
■出演
新しい学校のリーダーズ / 氣志團 / 木村カエラ / FRUITS ZIPPER / MONGOL800 / きゃりーぱみゅぱみゅ
■チケット料金（前売り）
全席指定 10,000円（税込）
親子席 大人 10,000円（税込） / 子供 5,000円（税込）
※6歳以上有料、ただし座席が必要な場合は5歳以下でも1名につき1枚のチケットが必要
※親子席は大人1人に対して子供2人まで / 小学生以下対象 / 先行販売のみ
※親子席は着席指定席になります。また、大人のみ子供のみではご入場頂けません。
▼チケット先行販売
プレリクエスト
06/11(⽊)12:00〜6/21(⽇)23:59
URL: https://l-tike.com/pamyufes/
■オフィシャルサイト
https://kyary.asobisystem.com/feature/0822kpp15th_anniversaryfes
■公式ハッシュタグ
#PAMYUFES
関連リンク
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