■＜PAMYU FES 〜Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary〜＞

2026年8月22日（土）神奈川県 ぴあアリーナMM

OPEN 14:30 / START 15:30

■出演

新しい学校のリーダーズ / 氣志團 / 木村カエラ / FRUITS ZIPPER / MONGOL800 / きゃりーぱみゅぱみゅ

■チケット料金（前売り）

全席指定 10,000円（税込）

親子席 大人 10,000円（税込） / 子供 5,000円（税込）

※6歳以上有料、ただし座席が必要な場合は5歳以下でも1名につき1枚のチケットが必要

※親子席は大人1人に対して子供2人まで / 小学生以下対象 / 先行販売のみ

※親子席は着席指定席になります。また、大人のみ子供のみではご入場頂けません。

▼チケット先行販売

プレリクエスト

06/11(⽊)12:00〜6/21(⽇)23:59

URL: https://l-tike.com/pamyufes/

■オフィシャルサイト

https://kyary.asobisystem.com/feature/0822kpp15th_anniversaryfes

■公式ハッシュタグ

#PAMYUFES