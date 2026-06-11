「FERNANDA(フェルナンダ)」が、6月12日(金)、「モモ コレクション」を発売。リアルな香りを追求した、大人気の「モモ コレクション」が今年も登場する。フレッシュな果汁感と皮のニュアンスまで再現したリアルなモモの香りを、通年販売の5アイテム含む全22アイテムでラインアップ。みずみずしい初夏を彩る。フェルナンダ直営店舗やフェルナンダ公式オンラインストア、全国のバラエティショップ等にて購入可能だ。人と地球に優しい