大谷翔平が負傷…突然の交代に【MLB】ドジャース 8ー6 パイレーツ（日本時間12日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地パイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場。本塁打を含む4出塁の活躍を見せていたが、7回に「左膝の炎症」により代打を送られて交代した。ロバーツ監督は試合後の会見の時点で「まだ彼とは話していない」と説明。「私の推測では……」と負傷の原因について見解を述べた。大谷