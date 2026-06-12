国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」は、2026年7月1日（水）〜3日（金）の3日間、みやこめっせ、ロームシアター京都、ホテルオークラ京都をメイン会場として開催します。このたび、IVS（みやこめっせ、ロームシアター京都）で行う注目セッションの第二弾を発表します。なお、IVS COREの注目セッションは別途発表いたします。「Japan is Back」を掲げるIVS2026は、徹底的に「高さ」を追求し、日本のスタートアッ