北中米W杯で2連覇を狙うアルゼンチン代表は負傷したDFレオナルド・バレルディ(マルセイユ)に代わり、トッテナムDFマルコス・セネシを追加招集することを発表した。米『ESPN』によると、バレルディは右足の筋肉を負傷し、出場を断念せざるを得なくなったようだ。追加招集されたセネシは昨季はボーンマスに所属し、プレミアリーグ37試合に出場。チームの6位フィニッシュに大きく貢献していたが、10日にフリーでのトッテナム加入