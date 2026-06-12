メジャー通算300本塁打まで残り8本【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間12日・ピッツバーグ）「え、あれで入るの？」と目を疑うような規格外の一発だった。ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3回に2試合連発となる13号を放った。体勢を崩されながらもスタンドへ運んだ異次元のパワーに対し、驚きの声が殺到している。前日10日（同11日）の同戦では「