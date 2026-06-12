メジャー通算300本塁打まで残り8本

【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間12日・ピッツバーグ）

「え、あれで入るの？」と目を疑うような規格外の一発だった。ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3回に2試合連発となる13号を放った。体勢を崩されながらもスタンドへ運んだ異次元のパワーに対し、驚きの声が殺到している。

前日10日（同11日）の同戦では「1番・投手」として出場して12号を放っていた。この日は0-0の3回に迎えた第2打席だった。右腕ミッチ・ケラー投手がフルカウントから投じた低めのスイーパーに対し、体勢を崩されながらも振り抜いた。打球速度107.7マイル（約173.3キロ）、飛距離391フィート（約119.2メートル）、角度21度の一撃は、右翼手の頭上を越えて見事な先制弾となった。

過去2度の月間MVPを受賞するなど、得意とする6月の強さを今年も発揮している。また、この日の一発でメジャー通算300本塁打まで残り7本、日米通算350本塁打まで残り9本と迫った。今季はマウンドでも11試合に登板し、6勝2敗、防御率1.06の好成績を残しており、投打両面で圧倒的なパフォーマンスを継続している。

バットの先で泳ぎながらもフェンスを越えた信じられないアーチに、SNS上のファンも騒然としている。「え？ それ入るの…怖…」「これが入るのか!?」「あぁ打ち上げたか…ん？ 伸びてる、お？ お？ 入ったーーて感じのHRだった」「先っぽかつ、若干泳いでるのに打球速度107.7マイル出てフェンス超えるのえぐい」「マジかよww」「え、あれで入るの？」「片手一本であの角度でも入っちゃうのか」と驚きの声が次々と寄せられた。（Full-Count編集部）