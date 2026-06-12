映画『キューティ・ブロンド』（2001）の前日譚を描く、Prime Originalドラマ『エル』シーズン1（全8話）が、2026年7月1日よりプライム会員向けに独占で配信となる。配信に先立ち、キービジュアルおよび日本版本予告映像が公開となっている。『エル』シーズン1』が7月1日よりPrime Videoで配信開始『エル』は、映画『キューティ・ブロンド』の前日譚で、ハーバード大学で"場違いな存在"となる前のエル・ウッズを描く。映画版では、