累計発行部数1億2000万部を突破した、原泰久による大ヒット漫画を原作とした舞台の第2弾となる「キングダムII ―継承―」が、8月9日から上演される。本作は、苛烈な戦乱の中にある中国・春秋戦国時代を舞台に、戦災孤児の少年・信と、のちの始皇帝となる若き秦王・嬴政（えいせい）が、時代の荒波にのまれながらも、友との約束、そして己の夢のために、史上初の中華統一を目指す姿を描く。今回は、中華に名を轟かせる、秦