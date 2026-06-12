全身80％の大やけどを負い、「70時間の命」と宣告された3歳の男の子の運命は――きょう12日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』(毎週金曜19:00〜 ※関東地区ほか)では、国境を越えて日本へ緊急搬送された“命のリレー”を振り返る。(左から)二宮和也、竹内涼真今回登場するのは、1990年に旧ソ連・サハリンで起きた救出劇。当時3歳だった男の子が、自宅で約100℃の熱湯をかぶってしまい、全身80％に