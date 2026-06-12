パイレーツとのカード最終戦【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間12日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地パイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場する。本塁打なら2試合連発となる。大谷は前日の同戦で6回2/3を投げて4失点（自責3）で降板。リリーフ陣が逆転されて勝ち負けは付かなかった。9回には意地の12号2ランをマーク。打撃面でも好調を維持している。（Full-Count編集部）