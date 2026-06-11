米ブリーチャー・レポートが特集「DFAに向かいつつあるMLB選手」ドジャースのサンティアゴ・エスピナル内野手が、再び戦力外（DFA）となってしまうのか。米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」は8日（日本時間9日）、「DFAに向かいつつあるMLB選手たちを各球団から1人ずつ選出」と題した記事を掲載。ドジャースからはエスピナルの名前が挙がった。記事では「今季開幕からすでに約200件ものDFAが発生している」と指