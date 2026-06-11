夏の旅行シーズンが近づく中、旅券法改正に伴いパスポートの発行手数料が7月から大幅に引き下げられます。しかし、引き下げを待つ「申請控え」により改正以降に申請が集中する可能性があります。 【写真を見る】安く海外へパスポート手数料最大7000円引き下げも「申請控え」で7月は窓口混雑か 最大7000円の引き下げ 改正旅券法は海外への旅行を促進するために発券手数料を引き下げようと、4月に成立しま