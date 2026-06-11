世界で初となる「完全養殖ウナギ」の一般販売が始まりました。天然資源の減少で価格の高騰が続いていますが、私たちの日常の食卓に手頃な価格で並ぶ日が来るのでしょうか。今後は都内のデパートでの試験販売も予定。実現に向けた取り組みの最前線を追いました。 【写真を見る】「完全養殖ウナギ」手頃な価格で食卓に並ぶ日は来るのか？ 試験販売で即日完売、10万尾量産へ 初の試験販売は即日完売 試験販売が行われたのは