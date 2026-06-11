１１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比６．２１ポイント（０．１６％）安の３９８７．０２ポイントと続落している。投資家の慎重スタンスが強まる流れ。米イランの攻撃応酬が危惧されている。米中央軍は１０日夕（日本時間１１日朝）、前日に続きイラン国内の複数標的に対する自衛的な攻撃を実施。イラン軍中央司令部は１１日、あらゆる船舶のホルムズ海峡通航を禁止し、渡航しようとする全船舶を攻撃