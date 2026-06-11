１１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比６．２１ポイント（０．１６％）安の３９８７．０２ポイントと続落している。

投資家の慎重スタンスが強まる流れ。米イランの攻撃応酬が危惧されている。米中央軍は１０日夕（日本時間１１日朝）、前日に続きイラン国内の複数標的に対する自衛的な攻撃を実施。イラン軍中央司令部は１１日、あらゆる船舶のホルムズ海峡通航を禁止し、渡航しようとする全船舶を攻撃対象にすると発表した。また、昨夜の米半導体株安や、中国の内需不振なども重しとなっている。ただ、下値は限定的。中国の政策に対する期待感が支えだ。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、空運の下げが目立つ。中国東方航空（６００１１５／ＳＨ）が３．４％安、中国国際航空（６０１１１１／ＳＨ）が３．２％安、春秋航空（６０１０２１／ＳＨ）が２．５％安、中国南方航空（６０００２９／ＳＨ）が１．８％安で引けた。中東情勢悪化のしわ寄せが警戒されている。国際航空運送協会（ＩＡＴＡ）が先ごろ公表した「２０２６年報告書」によると、世界の航空業界の利益見通しは従来予想からほぼ半減。中東の紛争が燃料費や航空需要に打撃を与えていると指摘した。

自動車株も安い。遼寧曙光汽車集団（６００３０３／ＳＨ）が４．１％、重慶千里科技（６０１７７７／ＳＨ）が３．３％、安徽江淮汽車集団（６００４１８／ＳＨ）が３．２％、上海汽車集団（６００１０４／ＳＨ）が２．０％ずつ下落した。医薬株、金融株、不動産株なども売られている。

半面、非鉄・レアメタル、産金株は高い。廈門タングステン業（６００５４９／ＳＨ）が６．５％、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が３．５％、雲南馳宏（６００４９７／ＳＨ）が２．８％、広晟有色金属（６００２５９／ＳＨ）が２．４％、西部黄金（６０１０６９／ＳＨ）が１．８％、山東黄金（６００５４７／ＳＨ）が１．３％ずつ上昇した。公益株、消費株、半導体株、エネルギー株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が４．３７ポイント（１．６４％）安の２６２．８８ポイント、深センＢ株指数が２．０４ポイント（０．１８％）安の１１２１．６９ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）