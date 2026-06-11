今季初めて防御率1を超えるも…異次元の数字に驚きの声【MLB】パイレーツ 9ー8 ドジャース（日本時間11日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地で行われたパイレーツ戦に「1番・投手」で投打同時出場した。6回2/3を投げて6安打4失点（自責3）と力投。勝利投手の権利を持って降板したが、救援陣が逆転を許したため白星は消えた。一方で、試合後には大谷の防御率を巡って米メディアから驚きの声が