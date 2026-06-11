ソラシドエアは、「路線限定！次はどこ行く？ふらっとマイルキャンペーン」の第2弾を6月12日から16日まで開催する。対象路線は東京/羽田〜熊本線、名古屋/中部〜鹿児島線、福岡〜沖縄/那覇線。必要マイル数は4,000マイル。搭乗期間は7月10日から14日まで。特典航空券が一律マイルで交換できるキャンペーンは初めて。レギュラーシーズン時に比べ、最大2,000マイル割安になる。