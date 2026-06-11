ユーロ高、ユーロ安とも決め手に欠ける状況続く ユーロ／米ドルは、2026年に入り一時1.2米ドルまでユーロ高・米ドル安となったものの、その後は反落。特に2月末に米国等のイラン攻撃が始まると、1.14米ドル割れ近くまでユーロ安・米ドル高となった（図表1参照）。【図表1】ユーロ／米ドルと独米金利差（2026年1月～） 出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成 ただ、その