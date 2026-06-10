The Novembersが、＜TOUR “Your November” 2007-2013＞の開催を発表した。本発表は、本日に福岡BEAT STAIONにて迎えた全国ツアー＜TOUR 2026「合奏する、エンジン」＞ファイナル公演にてアナウンスされた。本ツアーは、2007年の彼らのデビューから当時の所属事務所であったUK.PROJECT独立し、自主レーベルMERZを始動させる2013年までのキャリアが冠されたツアー名となる。11月20日に東京・Spotify O-EAST、11月25日に名古屋・JAM