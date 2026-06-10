The Novembers、デビューから独立までの2007〜2013年をコンセプトにした東名阪ツアー開催決定
The Novembersが、＜TOUR “Your November” 2007-2013＞の開催を発表した。
本発表は、本日に福岡BEAT STAIONにて迎えた全国ツアー＜TOUR 2026「合奏する、エンジン」＞ファイナル公演にてアナウンスされた。
本ツアーは、2007年の彼らのデビューから当時の所属事務所であったUK.PROJECT独立し、自主レーベルMERZを始動させる2013年までのキャリアが冠されたツアー名となる。11月20日に東京・Spotify O-EAST、11月25日に名古屋・JAMMIN’、11月26日に大阪・Music Club JANUSと全3公演で、UK.PROJECT在籍時にリリースされた作品を中心に選曲されたコンセプチュアルな演目やパフォーマンスを行う、スペシャルなツアーとなるという。
チケットは、本日21時から6月14日23時59分までオフィシャル先行チケット予約受付中だ。
◾️＜TOUR “Your November” 2007-2013＞
2026年
11月20日（金）東京・Spotify O-EAST（18:30開場/19:30開演）
11月25日（水）名古屋・JAMMIN’（18:30開場/19:30開演）
11月26日（木）大阪・Music Club JANUS（18:30開場/19:30開演）
▼チケット
一般スタンディング5,500円（税込、D代別）
学割スタンディング3,000円（税込、D代別）学割チケットは当日、学生証の提示が必要です。
オフィシャル先行（抽選）：https://w.pia.jp/t/the-novembers/
受付期間：6月10日（水）21:00 〜6月14日（日）23:59
◾️＜The Novembers TOUR 2026「The Singing Engines in Hong Kong」＞
2026年
7月10日（金）香港 MOM Livehouse（19:00開場/19:45開演）
チケット： https://www.tickcats.com/event/thenovembers
The Novembers TOUR 2026「The Singing Engines in Bangkok」
7月12日（日）タイ・バンコク Blueprint Livehouse（19:30開場/20:00開演）
チケット：https://www.ticketmelon.com/th/blueprint/TNT26TSEBKK
APF CONCERTS PRESENTS
The Novembers TOUR 2026「The Singing Engines in Seoul」
7月17日（金）韓国・ソウルKT&G Sangsang Madang弘大（17:30開場/18:00開演）
ゲスト：Parannoul
チケット：NOL World https://www.globalinterpark.com/
（6月17日（水）19:00販売スタート）
◾️＜kurayamisaka tte, doko? #7 「くらやみざかより愛を込めてツアー2」＞
2026年6月14日（日）大阪Yogibo META VALLEY
◾️EP『合奏する、エンジン』
2026年5月20日（水）デジタルリリース
配信：https://virginmusic.lnk.to/Engines
▼収録曲
1.HERO
2.The Singing Engine
3.遥か彼方
4.合奏 -Hold me Hold me Hold me-
関連リンク
◆The Novembers オフィシャルサイト
◆The Novembers オフィシャルX
◆The Novembers オフィシャルInstagram
◆The Novembers オフィシャルYouTubeチャンネル