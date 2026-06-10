Omoinotakeが、の新曲「「FLASHBULB」と「花束」の配信リリース日とジャケットデザインを公開した。「FLASHBULB」は7月2日、「花束」は7月22日にそれぞれ配信リリースされる。「FLASHBULB」は、 TVアニメ『花ざかりの君たちへ』 第2期オープニングテーマに描き下ろされた楽曲だ。瞬間的な光のような青春時代の煌めき、「君」がいるからこそ輝き出す日々の情景や感情を、駆け出したくなるようなサウンドにのせて歌った作品に。一方