amazarashiが、新曲「クラウン新車で買ってあげる」を6月17日に配信リリースすることを発表した。本楽曲は、“父”という存在に向けた思いを描いた一曲。幼い頃の家族の記憶、車窓の景色、無口な車内、そしてもう伝えることのできない言葉。何気ない情景の積み重ねによって、簡単には整理しきれない感情を浮かび上がらせる、痛みとやさしさを内包した作品になっているという。あわせて本作では、漫画家・薄場圭とのコラボレーショ