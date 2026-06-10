日の出とともに山肌を染めるミヤマキリシマ。オレンジ色に広がる空との絶景を堪能しようと、くじゅう連山に多くの人が集まりました。 【写真を見る】夜明けのミヤマキリシマくじゅう連山で見ごろ迎える「これだけの当たり年も珍しい」登山客も感動大分 （佐藤慶太カメラマン）「午前5時の星生山です。夜明けの光が山頂を赤く染めています」 初夏の風に揺れる、ピンクのじゅうたん。くじゅう連山ではいまミヤマキリシマが