１０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１６．８１ポイント（０．４２％）安の３９９３．２３ポイントと反落している。外部環境の不透明感が重しとなる流れ。中東情勢が悪化している。米陸軍の攻撃ヘリコプターをイランが撃墜したことの報復措置として、米中央軍は日本時間１０日朝方に報復攻撃を開始。トランプ米大統領は９日、「イランとの戦闘終結に向けた覚書の締結は合意の最終段階にある」との認