【モデルプレス＝2026/06/10】お笑いコンビ・見取り図（盛山晋太郎、リリー）が6月10日、都内で行われたLIFULL HOMEʼS「賃貸管理のプロに聞く︕夏の賃貸トラブル相談室」発表会に登壇。リリーが盛山に大阪の物件について“暴露”される場面があった。【写真】新婚芸人が公開した自宅の詳細◆盛山晋太郎、賃貸物件でトラブル夏に賃貸物件のトラブルが増加することから、それらにまつわるトークを展開。盛山は「あります