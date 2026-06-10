ファッションセンターしまむらで展開する「超 COOL」「COOL」シリーズの着用モデルがモナキに決定した。さらに6月17日(水)より、Tシャツやソックスなどモナキとのコラボ商品が、しまむらグループのオンラインストア 「しまむらパーク」にて受注販売。モナキ各メンバーのサイン入りチェキがプレゼントされるキャンペーンも実施される。◆特集ページ