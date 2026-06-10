【ニューヨーク共同】米ニューヨークの連邦地裁は9日、アフガニスタンで2008年にニューヨーク・タイムズ紙記者らを拉致し、人質として拘束したとして人質行為の罪などに問われたアフガン人のハッジ・ナジブラ被告（50）に禁錮42年の判決を言い渡した。司法省によると、被告はアフガンのイスラム主義組織タリバンの元指揮官。同省によると、ナジブラ被告は08年11月、アフガンでニューヨーク・タイムズの米国人記者と、同行して