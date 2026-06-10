湯沢市出身の菅義偉元総理大臣が名誉県民に選ばれました。名誉県民への選出は20年ぶりで、菅氏で6人目です。湯沢市秋ノ宮出身の菅義偉元総理大臣は、横浜市議会議員などを経て1996年に衆議院神奈川2区から出馬して初当選を果たしました。第二次安倍政権下では、在職日数歴代1位となる7年8か月間 内閣官房長官を務めました。2020年には秋田県出身者として初めて総理大臣に就任し、1年余り政権を担いました。今年の衆院選には出馬せ